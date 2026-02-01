2026年4月29日（水）〜5月10日（日）の計12日間、お台場特設会場にて「肉フェス 2026 TOKYO JAPAN Premium20」の開催が決定した。※「肉フェス」、およびロゴマークは、AATJ株式会社の登録商標 「ゴールデンウィークのお台場の風物詩」として定着している肉フェスは、日本最大級のフードエンターテインメントとして毎年開催されている食フェスだ。そんな肉フェスの開催が2026年も決定！今年の開催初日は「肉の日」4月29日（水）で