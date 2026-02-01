「肉フェス 2026 TOKYO JAPAN Premium20」/ 縦長スリムな多機能3WAYバッグ【まとめ記事】
2026年4月29日（水）〜5月10日（日）の計12日間、お台場特設会場にて「肉フェス 2026 TOKYO JAPAN Premium20」の開催が決定した。※「肉フェス」、およびロゴマークは、AATJ株式会社の登録商標 「ゴールデンウィークのお台場の風物詩」として定着している肉フェスは、日本最大級のフードエンターテインメントとして毎年開催されている食フェスだ。そんな肉フェスの開催が2026年も決定！今年の開催初日は「肉の日」4月29日（水）で、5月10日（日）までの肉フェス史上最長の計12日間を予定しており、ラスト3日間は特別な肉フェスを実現する企画を計画中だ。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、電車移動でも隣席に当たらないスリム設計で、3通りの持ち方ができる多機能ビジネス対応バッグ「200-BAG179BK」を発売した。横に広いバッグは電車内で周囲に気を使いがち。本製品は横幅30cmの縦長デザインを採用し、身幅からはみ出しにくい設計だ。従来品より約10cmスリム化することで、混雑した車内でも隣席に当たりにくく、通勤・通学時の小さなストレスを軽減する。毎日の移動が快適になる、実用性を追求した形状を採用した。
■猫背を防ぐ！超薄型・軽量の「卓上傾斜学習ボード」
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、学習やデスクワーク時の姿勢を改善し、体への負担を軽減する「卓上傾斜台・ノートパソコンスタンド 200-STN095」を発売した。タブレット学習や読書の際、つい猫背になってしまうのを防ぐための卓上傾斜台だ。デスクやダイニングテーブルに置くだけで、画面や本に適度な角度がつき、自然と目線が上がる。首や肩への負担を抑え、長時間の学習でも疲れにくい環境を整えることで、子どもの集中力維持をサポートする。
■TikTok LIVE業界に、新たな夢の舞台が誕生！「Liver Dream Festival vol.1」開催
株式会社NACは、TikTok LIVEを中心に活動するライバー事務所サニプリ と One Live による史上初の事務所対抗戦「Liver Dream Festival vol.1」を、2026年1月24日・25日の2日間、六本木のクラブ SEL OCTAGON TOKYO にてオフライン開催した。
■1536Whの大容量で1600WのAC出力に対応！パススルー機能を搭載したポータブル電源
サンワサプライ株式会社は、最大1600WのAC出力に対応した大容量1536Whのポータブル電源「BTL-RDC38」を発売する。従来製品に比べ容量・出力数がアップ、充電時間はわずか2時間と短くなり、さらに使いやすくリニューアルした。安全性が高く長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、家庭用コンセントがない場所でも暖房器具や調理家電などの大きな電力が必要な機器を使用できるため、アウトドアや災害時の備えに最適だ。家庭用コンセント（最大1500W）と同等以上の最大1600WまでAC出力が可能な高出力モデル。パソコンやディスプレイだけでなく、電子レンジや暖房器具など消費電力の大きい機器にも幅広く対応する。
■1536Whの大容量で1600WのAC出力に対応！パススルー機能を搭載したポータブル電源
サンワサプライ株式会社は、最大1600WのAC出力に対応した大容量1536Whのポータブル電源「BTL-RDC38」を発売する。従来製品に比べ容量・出力数がアップ、充電時間はわずか2時間と短くなり、さらに使いやすくリニューアルした。安全性が高く長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、家庭用コンセントがない場所でも暖房器具や調理家電などの大きな電力が必要な機器を使用できるため、アウトドアや災害時の備えに最適だ。家庭用コンセント（最大1500W）と同等以上の最大1600WまでAC出力が可能な高出力モデル。パソコンやディスプレイだけでなく、電子レンジや暖房器具など消費電力の大きい機器にも幅広く対応する。
