俳優・タレントの筧美和子（31）が2月1日、自身のSNSを更新し、第1子妊娠を公表した。【画像】第1子妊娠を報告した筧美和子筧は、書面を通じて「この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々を過ごしております」と伝えた。そして「日頃より支えてくださっている皆さまに、心より感謝申し上げます。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と呼びかけ