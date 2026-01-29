ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 筧美和子「ギックリ尻」を発症したと告白「叫びました何回か」 筧美和子 女優・俳優 アッパレやってまーす！ エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 筧美和子「ギックリ尻」を発症したと告白「叫びました何回か」 2026年1月29日 21時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 筧美和子が28日深夜のラジオで、「ギックリ尻」を発症したと明かした 「私、ギックリ腰じゃなくて、ギックリ尻なんです」と告白 「腰は全然痛くないんですよ」と説明し、立っている状態が一番楽だと語った 記事を読む おすすめ記事 TVアニメ放送中！「多聞くん今どっち!?」が表紙とふろくで登場！『ザ花とゆめトップアイドル』1月27日（火）発売！ 2026年1月27日 10時0分 塩野瑛久、“彼女”との2ショットに反響「うらやましい」「ふたりともかわいい」 2026年1月29日 7時45分 『黒崎さん』山中柔太朗＆豊嶋花＆稲葉友が“滅ダンス”披露「3人とも尊すぎて、もう…滅!!!」 2026年1月29日 17時15分 藤浪晋太郎 日本中が注目した“ライバル”大谷翔平とのプロ初対決「これ、ぶっちゃけ…」 2026年1月23日 21時14分 町田啓太、白石聖と“新！東急リバブルの人”に就任 “家天ぷら”に自信見せる「ぶっちゃけ、ウチ！」 2026年1月27日 4時0分