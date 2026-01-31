近年、日本社会の大きな関心事となっているのが、外国人政策だ。「外国人の在留資格を厳格化すべし」と訴える政治家が増え、それに呼応する有権者も少なくない。昨年10月には、外国人が日本でビジネスを行うための「経営管理ビザ」の取得要件が厳格化された。「これまではあまりに簡単に取得できた。ゆえに経営管理ビザを申請・取得し、日本での永住を目指す外国人が増えている」…といった主張が強くなっていることを受けての対応