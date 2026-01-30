ソフトバンクは1月30日、企業や自治体に生成AI環境をパッケージで導入するサービス「生成AIパッケージ」に、商談を中心とした営業業務を支援する新機能「CustomUI 営業支援ツール」を追加した。営業担当者の負荷軽減につながるほか、属人化しやすい営業ノウハウを共有・活用し、組織全体の業務効率化を支援する。CustomUI 営業支援ツールは、営業業務に特化したAIプラットフォーム。商談の準備から実施、その後の報告業務まで、一