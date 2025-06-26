ソフトバンクは、“空飛ぶ基地局”と呼ばれる仕組みによるプレ商用サービスを2026年に日本国内で開始すると発表した。 “空飛ぶ基地局”は、HAPS（High Altitude Platform Station、成層圏通信プラットフォーム、あるいは高高度プラットフォームとも）のこと。無線設備を空に打ち上げてサービスエリアを作る。 今回、ソフトバンクでは、米Sceye（スカイ）と日本国内でのサービス展開