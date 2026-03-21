20日、米オハイオ州パイクトンで演説するソフトバンクグループの孫正義会長兼社長（AP＝共同）【パイクトン共同】ソフトバンクグループ（SBG）の孫正義会長兼社長は20日、米中西部オハイオ州で人工知能（AI）向けのデータセンターの建設に年内に着手し、5千億ドル（約80兆円）規模を投じる構想を発表した。単一拠点への投資としては「史上最大規模になる」と語った。日米の金融機関や電機大手など21社が参画する。孫氏は20日、