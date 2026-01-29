杖をついた人物が描かれた黄色い看板。「激レア」と話題の“道路標識”だ。SNSで注目された、この激レア標識について取材を進めると、自治体も把握していない 謎の標識だったことが判明した。道路標識ファン「激レアだと思う」現場は富山・高岡市の市道。富山テレビ・菅谷永アナウンサー​：高岡市の市街地です。あちらの標識、一見普通の標識に見えますが、良く見るとおばあさんが道路を渡ろうとしているように見えます。黄