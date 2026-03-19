早々に「入手困難」 そしていまも変わらず2026年2月2日、トヨタは商用バン「ハイエース（バン・ワゴン・コミューター）」の一部改良を行い、同日より発売しました。その後のユーザーからの問い合わせや最新の納期について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。現行型である200系ハイエースがデビューしたのは2004年8月であり、発売からすでに20年以上も経過したロングセラーモデルです。これまでにデザイン