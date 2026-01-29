優れた燃費性能とファッショナブルな外観に注目ヤマハのグループ会社であるPT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing（ヤマハ・インドネシア）は、原付二種スクーター「Fazzio（ファツィオ）」シリーズの2026年モデルを発表しました。このFazzioは、シンプルかつモダンなデザインが特徴のスクーターで、排気量124.86ccのブルーコアエンジンを搭載しています。【画像】超カッコいい！ これがヤマハ「Fazzio Hybrid（ファツィオ