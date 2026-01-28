ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 立体シールがトラブル防止で販売中止 Xではブームに「異常」の声も ロフト フリマ SNS J-CASTニュース 立体シールがトラブル防止で販売中止 Xではブームに「異常」の声も 2026年1月28日 18時16分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 小中学生を中心に人気とされる「立体シール」についてJ-CASTニュースが報道 渋谷ロフトの店舗は「安全確保とトラブル防止のため」として販売を差し控え ネット上では「ちょっと異常だねシールブーム」などの声が上がった 記事を読む おすすめ記事 「ゴミを捨てるなや！」X騒然、高野山の無料「スキー場」惨状 コンロやテントも...管理の町は注意呼びかけ 2026年1月28日 18時30分 ナルトと一緒に「鬼は外！福は内！」的当て任務で大白熱！ ニジゲンノモリ『NARUTO&BORUTO 忍里 節分大会』 2026年1月31日（土）、2月1日（日）、3日（火）限定開催 2026年1月14日 10時0分 「すごい事故…」 NEXCOが「トラックがノーブレーキ激突」の瞬間を公開！ あわや「人身事故」寸前の衝撃映像！ 居眠りかよそ見か「工事規制に突入」 事故多発で注意を呼びかけ 2026年1月23日 6時25分 【浜岡原発データ不正】原子力規制委員会が中部電力本店に立ち入り検査…動機や背景解明へ聞き取り実施 2026年1月26日 17時37分 設立1週間で130社突破！掲載数日本一へ、「広告費で順位を変えない」中立な比較サイト『葬儀社データバンク』が公開 2026年1月27日 10時48分