東京・江東区で横断歩道を歩いていた高齢女性がダンプカーにはねられ死亡しました。ダンプカーは逃走していて、警視庁は死亡ひき逃げ事件として捜査しています。【映像】事故現場の様子（実際の様子）午前8時すぎ、江東区越中島の交差点で「歩行者とダンプカーの事故です」と目撃者の男性から110番通報がありました。警視庁などによりますと、80代の女性が横断歩道を渡っていたところ交差点を左折したダンプカーにはねられた