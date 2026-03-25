東京・江戸川区の住宅で火事があり、1人の遺体が見つかりました。出火の直前、この家に住む夫婦にトラブルがあり、路上に大量の1万円札が散乱していたという情報もあり、警視庁が詳しいいきさつを調べています。【写真を見る】東京・江戸川区の住宅火災で1人の遺体出火直前に“住人の夫婦がけんか”“近くの路上に大量の1万円札が散乱”との情報も警視庁きょう午後0時45分ごろ、江戸川区中央にある2階建て住宅から火が出て、2