TBS系『news23』（月〜木後11：00、金曜後11：58）は、衆議院議員総選挙に向けて、与野党の党首がそろって出演した。自民党の高市早苗総裁は、れいわ新選組の大石晃子共同代表と激しくやり合った。【画像】実例画像…高市首相の映像を悪用した詐欺に注意！「消費税」をめぐる議論で、大石氏は「ウソを暴いていかないといけない」とし、「自民党も維新も今、スキャンダルじゃないですか」「維新は国保逃れね、自民党も統一