《今回は止められなかったけど、生きてる限り言い続けるわ！#改憲反対#戦争反対 #差別反対》（2月8日のポスト）《子供いないけど、おばちゃんも戦争止めてきたわ！#戦争反対 #差別反対#総選挙2026》（2月6日のポスト）近年、そんなリベラル的な政治発言を、自身の会社「株式会社明後日」のXでポストすることも多い俳優の小泉今日子。今、彼女について、一部週刊誌が「各野党が“打倒・高市”の最強対抗馬として、出馬オ