小川彩佳（2019年2月撮影）日刊スポーツ

小川彩佳が不快感のため息 セクハラ問題を伝えた後に目を閉じる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 7日の「news23」では、前福井県知事がセクハラ問題で辞職した件を伝えた
  • キャスターの小川彩佳は「環境の罪深さも同時に感じてしまう」などと発言
  • ニュースを伝え終えると、目を閉じて小さなため息をついたとのこと
