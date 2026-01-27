2026年1月26日に放送された「news23」（TBS系）では、各党の党首が集結した。いろいろな議論が交わされる中、高市早苗首相が「裏金議員」について触れた。裏金議員公認の背景は番組中、れいわ新選組で共同代表を務める大石晃子氏は、与党である自民党と日本維新の会にはスキャンダルが多いことを指摘し、「維新は国保逃れ、自民党も統一教会の文書が出てきた」。大石氏の発言に高市首相は「名誉棄損になりますよ」と口にし、さらに