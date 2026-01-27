日本陸軍の上陸作戦能力日本陸軍は、太平洋戦争が始まる前の段階で、すでに世界でも屈指の上陸作戦能力を持っていたと言われています。その実力は、米軍が「船から陸地への上陸作戦技術を完全に発展させた最初の国」と評価したほどでした。実際に、マレー半島での上陸は驚くほど速く、歩兵6個大隊を30分で揚陸したという記録も残っています。けれども、これほどの高い技術を持ちながら、日本陸軍は太平洋戦争で補給に失敗し、戦線