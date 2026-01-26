テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」のレギュラーコメンテーター玉川徹さん（ジャーナリスト）が、2026年1月26日に5日ぶりに登場した。

先週の1月21日から出演を休んでいたが、司会の羽鳥慎一アナが「きょうはお休みです」としか説明しなかったため、「政治批判が強く外されたのか」「いや、総選挙に出馬するのだろう」「体調が相当悪いらしい」などと憶測を呼んでいた。

休んでいたこと自体に触れず、元気に体操

しかし、26日放送は冒頭に、羽鳥アナから「きょうから玉川さん復帰です」という紹介はなく、玉川さん本人からも休んだ理由の説明もなかった。そもそも、休んでいたことに触れることもなかった。

「お天気ストレッチ」でも、立ち上がって元気に体を動かしていて体調不良だった様子もなく、総選挙の争点の消費税を取り上げた羽鳥パネルのコーナーでも、相変わらず舌鋒鋭く与党も野党も批判していたから、選挙出馬説も違う。

年末年始は「モーニングショー」特別版で出ずっぱりだったから、遅い正月休みで北海道にスキーにでも出かけていたのか。それとも、大型企画で海外に取材に出かけていたということかもしれない。

玉川さんがパーソナリティーを務める毎週木曜昼の「ラジオのタマカワ」（TOKYO FM）も、1月22日放送を休んだのだが、こちらもその後の告知はない。

（シニアエディター 関口一喜）