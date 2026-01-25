日本は丁寧な攻撃で中国ディフェンスを崩壊させた(C)Getty Images若きサムライたちが再びアジアの頂点に立った。現地時間1月24日、「AFC U23アジアカップ」の決勝がサウジアラビア・ジッダで行われ、大岩剛監督率いるU-23日本代表は、今大会無失点のU-23中国代表と対戦。4-0で完勝し、2大会連続3度目の優勝を果たした。2連覇を成し遂げるのは、大会史上初の快挙だ。【動画】大岩ジャパンがゴールラッシュでアジアの頂点に！中