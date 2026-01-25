韓国統一省が明らかにしたところでは、2025年に韓国へ入国した脱北者は224人とされ、「平年水準に戻りつつある」と報道したメディアもある。しかし、この表現には注意が必要だ。直近の数字だけを見れば2023年（196人）、2024年（236人）から微増しており、コロナ禍後の底からは回復基調に見える。だが、2019年の1047人、あるいは最多だった2009年の2914人と比べれば、依然として極めて低水準にとどまっている。この背景には、北朝