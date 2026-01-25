¡Ö´í¸±¤À¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×ÃÊ³¬¤Ë¡ÄÃ¦ËÌ¼Ô”¸º¾¯”¤¬¤â¤¿¤é¤¹ËÌÄ«Á¯¥ê¥¹¥¯¤Î”ÁýÂç”
´Ú¹ñÅý°ì¾Ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ØÆþ¹ñ¤·¤¿Ã¦ËÌ¼Ô¤Ï224¿Í¤È¤µ¤ì¡¢¡ÖÊ¿Ç¯¿å½à¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÉ½¸½¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£Ä¾¶á¤Î¿ô»ú¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð2023Ç¯¡Ê196¿Í¡Ë¡¢2024Ç¯¡Ê236¿Í¡Ë¤«¤éÈùÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤ÎÄì¤«¤é¤Ï²óÉü´ðÄ´¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤À¤¬¡¢2019Ç¯¤Î1047¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿2009Ç¯¤Î2914¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤ÆÄã¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯Â¦¤Î¹ñ¶ÅýÀ©¤Î¶¯²½¤¬¤¢¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¸·³Ê¤ÊÉõº¿ÂÎÀ©¤Ï´°Á´¤Ë¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹ñ¶ÃÏ°è¤Ç¤Ï¼Í»¦Ì¿Îá¤ò´Þ¤à¶¯¹Å¤Ê´Æ»ëÂÎÀ©¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½»Ì±¤¬ÊªÍýÅª¤Ë¹ñ¶¤Ø¶á¤Å¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Ã¦ËÌ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê³ÊÃÊ¤Ë¹â¤¤¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñÆâ´Æ»ëÂÎÀ©¤Î¹âÅÙ²½¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤À¡£´Æ»ë¥«¥á¥éÌÖ¤Ë´éÇ§¼±¥½¥Õ¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¡¢ËÌÄ«Á¯¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ¤âÃæ¹ñ¹ñÆâ¤òÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Ø¤ÎË´Ì¿¤¬²ÄÇ½¤ÊÂè»°¹ñ¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤º¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤ÇÅ¦È¯¡¦Á÷´Ô¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢ºòÇ¯Æþ¹ñ¤·¤¿Ã¦ËÌ¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËÃ¦ËÌ¤·Âè»°¹ñ¤ËÄ¹´üÂÚºß¤·¤¿¸å¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ´Ú¹ñÆþ¤ê¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤È¤ß¤é¤ì¡¢ËÌÄ«Á¯¤«¤éÄ¾ÀÜÆþ¹ñ¤·¤¿Îã¤Ï¤´¤¯¾¯¿ô¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¡£
º£¸å¤â¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤¹¤ëÃû¤·¤ÏË³¤·¤¤¡£³°¸ò´±¤ä³¤³°ÇÉ¸¯Í×°÷¤Ê¤É¡¢Èæ³ÓÅª°ÜÆ°¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤ÁØ¤Ë¤è¤ë¾¯¿ô¤ÎË´Ì¿¤ÏÂ³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌ½»Ì±¤ÎÃ¦ËÌ¤Ï°ú¤Â³¤º¤Æñ¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ËÌÄ«Á¯ÆâÉô¤Î¼Â¾ð¤ò³°Éô¤¬ÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Ã¦ËÌ¼Ô¤ÎÆþ¹ñ¼Ô¿ô¤¬Äã¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ËÌÄ«Á¯ÆâÉô¤Î¾ðÊóÎ®Æþ¤¬ºÙ¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢¿ÍÆ»ÌäÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÆüÊÆ´Ú¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÀïÎ¬Åª¥ê¥¹¥¯¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»ö¼Â¾å¤Î³ËÊÝÍ¹ñ¤È¤·¤Æ¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¤ä³ËÀïÎÏ¤Î¹âÅÙ²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼þÊÕ¹ñ¤Ø¤ÎÅ¨ÂÐ»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢³°Éô¤¬ËÌÄ«Á¯¼Ò²ñ¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¸»¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ã¦ËÌ¼Ô¤ÎÎ®Æþ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉºÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã¦ËÌ¼Ô¤Ï¡¢ÂÎÀ©ÆâÉô¤Î¶õµ¤´¶¤ä·ÐºÑ¾õ¶·¡¢·³¤ä¼£°Âµ¡´Ø¤Î¼Â¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÖÀ¸¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¡£Æþ¹ñ¼Ô¤¬·ã¸º¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¿ôÇ¯Á°¤ËÃ¦ËÌ¤·¤¿¿Í¡¹¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤ë¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤äÆ±ÌÁ¹ñ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤Ï»þ´ÖÅª¤ËÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÀ¯ºöÅ¾´¹¤äÆâÉôÉÔ°Â¡¢¶öÈ¯Åª´íµ¡¤ÎÃû¸õ¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¤È¤ê¤ï¤±ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢³ËÉðÁõ¹ñ²È¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌÄ«Á¯¤¬¶¯¤¤ÊÄº¿À¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢³°Éô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ä¾ðÊó¤ÎÀÜÅÀ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£ÂÎÀ©¤ÎÆâ¾ð¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ·³»öÅª¶ÛÄ¥¤À¤±¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢¸íÇ§¤ä¸í»»¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÁýÂç¤¹¤ë¡£ÍÞ»ß¤ÈÂÐÏÃ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Î°Õ»×·èÄê¹½Â¤¤ä¹ñÆâ»ö¾ð¤Ø¤ÎÍý²ò¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¤¬¡¢¤½¤Î´ðÈ×¤¬½ù¡¹¤Ë¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ËÌÄ«Á¯ÌäÂê¤Ï¡Ö´í¸±¤À¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤ê°·¤¤¤Ë¤¯¤¤ÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£