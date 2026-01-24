東京・港区のJR高輪ゲートウェイ駅近くで、トラックと乗用車2台が絡む事故がありました。3人がけがをしています。【映像】事故現場の様子（実際の様子）トラックが道路の中央にあるガードレールを突き破り、反対車線まで飛び出している様子が確認できます。午前8時すぎ、港区高輪にあるJR高輪ゲートウェイ駅近くの道路で、「人身事故がある」などと110番通報がありました。警視庁などによりますと、トラックと乗用車2台が