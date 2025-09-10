三菱UFJ銀行は、約20年ぶりとなる新店舗「エムットスクエア高輪」をオープンする。東京・高輪ゲートウェイシティにある商業施設ニュウマン高輪内に設置され、9月12日に同時に開業となる。通常の銀行の店舗とは異なり、9時〜15時ではなく、11時〜20時という営業時間にすることで、現役世代や子育て世代でも来店しやすくする。新たな商業施設ニュウマン高輪にオープンする三菱UFJ銀行の新店舗「エムットスクエア高輪」三菱UFJ銀行