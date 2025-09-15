◆対話×試飲×店頭ブレンドで“私だけの一杯”を提案伊藤園は9月12日、商業施設「ニュウマン高輪」（東京都港区）North 5Fにコンセプトショップ「茶々水 SASUI 伊藤園」を開業した。スタッフと対話しながら嗜好に合わせて茶葉を計量・配合する店頭ブレンド体験を核に、オリジナルブレンドや御膳・甘味、ドリンクをそろえる。ニュウマン高輪はJR東日本が推進する大規模再開発「高輪ゲートウェイシティ」の中核商業施設の一つで、街