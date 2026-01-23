ニューストップ > 国内ニュース > 妊娠中のネイリスト殺害事件「夢を実現させこれからの人生だった」同… 国内の事件・事故 水戸市のアパートでネイリストの女性殺害 殺人事件 茨城県 時事ニュース 文春オンライン 妊娠中のネイリスト殺害事件「夢を実現させこれからの人生だった」同情多数 2026年1月23日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 茨城県水戸市のアパートで、ネイリストの女性が殺害された事件 実家には、位置情報のわかる発信器が仕込まれたぬいぐるみが届いていた ネットでは「妊娠中に命を絶たれた無念は想像を絶する」などの声が上がった 記事を読む おすすめ記事 【独自】「デヴィ夫人」書類送検 “愛犬の死”巡り元マネジャーを暴行か−警視庁 2026年1月23日 10時6分 警察官、退店しない酔客の顔殴る 迷惑行為の通報で駆けつけたのに 2026年1月22日 16時20分 内閣府公用車が赤信号無視し交差点に突っ込む…車6台絡む事故で1人死亡8人重軽傷 危険運転致死傷の疑いも 東京・港区 2026年1月23日 6時20分 「しょっぱい」調理実習で作ったピザ 腹痛・吐き気を訴えた生徒6人を病院に搬送 北九州市 2026年1月23日 19時14分 「こんなん許したらあかんやろ…」『探偵！ナイトスクープ』番組内容が炎上「笑われへん話やで」「児相案件」の声も 2026年1月23日 10時50分