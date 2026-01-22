½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ÇÄ¹Ìî2¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£ÅÄ¤Ò¤«¤ë»á¡Ê35¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Ç¥¿±Ãæ¤ËÁªµóÀï¤ËÎ×¤à³ëÆ£¤äÉÔ°Â¤òÎ¨Ä¾¤ËÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÇ¥¿±¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¤½¤Î¿Í¤é¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤Ç¤­¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¤¿Æ£ÅÄ¤Ò¤«¤ë»áÆ£ÅÄ¤Ò¤«¤ë»á¤Ï°ì¶¶Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢³°Ì³¾Ê¡¢¥Þ¥Ã¥­¥ó¥¼¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯7·î¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷Áª