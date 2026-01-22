「初の『月9』主演への挑戦となった橋本さんですが、いまのところ数字的にはあまり振るっていない状況です。昨年は朝ドラ『おむすび』での不成功があっただけに、今年は女優としての復活が期待されていたのですが……」（制作関係者）1月19日、女優の橋本環奈（26）が主演するドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）の第2話が放送された。第1話は世帯平均視聴率（関東地区）が8.1％、個人視聴率が5.0％を記録したものの、第2話では