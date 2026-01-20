IIJmioの一部サービス・プランでFOMA終了に伴ってiPhone Airなどで4G通信ができなくなるなどの問題が案内！インターネットイニシアティブ（以下、IIJ）は20日、同社が移動体通信事業者（MNO）から携帯電話回線を借り入れて仮想移動体通信事業者（MVNO）として提供している携帯電話サービス「IIJmio」（ https://www.iijmio.jp ）においてNTTドコモが2026年3月31日（火）に終了（停波）を予定している3G（第3世代移動通信システム）