発生期間 3Gが終了するまで

（2026年3月1日〜3月31日）

※3月1日以降で順次事象が発生し始める可能性があります。 3Gが終了した後

（2026年4月1日以降）

想定される事象 ・端末が3G網に接続してしまい、4G（LTE）での通信ができなくなる。 ・端末を再起動した直後など特定の条件において4G（LTE）の接続に時間がかかる。

※1〜2分程度かかる可能性があります。

※機内モードのON・OFF切替を行うことで速やかに接続できる可能性があります。

対象サービス／プラン

（NTTドコモ網を利用する回線のみ） ・mioモバイル ギガプラン（データ通信専用eSIM）

・mioモバイル データプランゼロ（eSIM）

・mioモバイル eSIMベータ版

・mio IoT サービス

・Japan Travel SIM（eSIM／物理SIM）

※上記の対象サービス/プランは5Gには対応していません。5Gに対応している各プラン／SIMカードではこれらの事象は発生いたしません。

※ギガプランにおいて影響が考えられるのはデータ通信専用eSIMのみです。音声通話機能付きSIM（eSIM／物理SIM）およびSMS機能付きSIM（物理SIM）、データ通信専用SIM（物理SIM）は影響ありません。