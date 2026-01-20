1月6日午後2時すぎ、愛知県飛島村の国道23号で、パトロール中の白バイが信号待ちで停車していた普通貨物車に追突する事故が発生した。 報道によれば、事故を起こしたのは、愛知県警第一交通機動隊に所属する42歳の男性巡査部長。事故により、巡査部長は左脚の骨を折る重傷を負ったが、貨物車の運転手にケガはなかった。 警察側は「事故原因については調査中であるが、今後は安全な取り締まり活動に一層努める」とコメント