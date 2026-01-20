スペイン南部コルドバ近郊で18日、2本の高速列車が脱線し、少なくとも40人が死亡、数十人が負傷した/Susana Vera/Reutersスペイン・アダムス（CNN）スペイン南部コルドバ近郊で18日、2本の高速列車が脱線し、少なくとも40人が死亡、数十人が負傷した。スペイン国内での鉄道事故としては過去10年あまりで最悪規模となった。事故があったのはマドリードから南へ約360キロ離れた小さな町アダムス近郊。北へ向かうマラガ発マドリード行