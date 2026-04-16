株式会社すかいらーくレストランツが運営するガストは、2026年4月23日（木）より、今年で30周年を迎え、次のテーマを「たべる」としている「ポケモン」とのキャンペーンを開催し、ガスト全店にて、子どもから大人まで家族で楽しめるおいしいメニューと体験を提供する。＜ガスト×ポケモン30周年 キャンペーン概要＞対象店舗：ガスト全店対象期間：2026年4月23日（木）〜 6月17日（水）※対象期間は予定、予告なく終了する場合が