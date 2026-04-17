「朝起きたときに口の中がネバつく」「人と話すとき、口臭が気になる」「なんとなく口の中が乾いている」そんな“地味な不調”を、年齢や疲れのせいにしていませんか。実はその背景にあるのは「唾液力の低下」かもしれません。◆あなたは大丈夫？ 唾液力低下サイン?朝起きた時に口がねばついて不快?乾いた食べ物（パン、クッキーなど）をよく食べている?会議中など話し続けると喉が詰まった感じがする?気づくと無意識に口がポカン