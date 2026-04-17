無理なく貯蓄を増やす秘訣は何か。多摩大学特別招聘教授で、「行動経済学会」の創設メンバーでもある真壁昭夫さんは「意志の力が強いだけでは貯金はできない。さまざまな誘惑に打ち勝つための環境作りが大事だ」という――。※本稿は、真壁昭夫『知らなかったでは済まされない行動経済学の話』（高橋書店）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Apichat Noipang※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Apichat Noip