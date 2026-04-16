元埼玉県警捜査一課の刑事でコメンテーターの佐々木成三氏が１６日、テレビ朝日系「報道ステーション」に出演。京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件について言及した。京都府警は１６日午前０時３２分、父親の安達優季容疑者（３７）を死体遺棄容疑で逮捕した。安達容疑者は死体遺棄だけでなく、結希さんの殺害も認める供述をしているという。捜査本部によると、結希さんは行方不明となった３月