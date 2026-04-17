田中みな実が、映画『5秒で完全犯罪を生成する方法』に出演することが発表された。同作は男性アイドルグループ「WEST.」の重岡大毅が主演を務め、生成AIを題材としたサスペンス作品だ。田中はヒロインではないものの、日本を代表する謎多きトップ女優役を演じる。【色気たっぷり】田中みな実が披露した「大胆なポーズ」などの写真を見る約2年ぶりとなる映画への出演情報は広くネットニュースで報じられたが、田中の名前を久し