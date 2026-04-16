Intel Core シリーズ3 モバイル・プロセッサー米Intelは4月16日、CPUの新製品として、「Intel Core シリーズ3 モバイル・プロセッサー」を発表した。Wildcat Lakeの開発コードネームで計画されていたモバイル向けプロセッサで、先行したCore Ultra シリーズ3(Panther Lake)にくらべ価格を抑えたラインナップを展開する。アーキテクチャはPanther Lakeベースであり、製造プロセスも同じIntel 18Aによるものだ。今回のCore シリーズ3