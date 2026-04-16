過激系ユーチューバーとして知られたジュキヤが16日までにXを更新。YouTubeを完全に引退するとの意向を示した。ジュキヤは「【ご報告】YouTubeの永久出禁が確定しました」と明かし、「何度もチャレンジしましたが今回で完全に引退しようと思います。今まで応援ありがとうございました」とつづった。アップした動画では、BAN（使用制限などの制裁措置）されていたYouTubeチャンネルを復活させる「セカンドチャンス」プログラムを申