京都府南丹市の山林で男子児童が遺体で発見された事件で、逮捕された父親が遺体を転々と動かしていた疑いがあることがわかりました。南丹市園部町の会社員・安達優季容疑者（37）は、先月23日の朝から今月13日の夕方ごろまでに、町内の山林に息子の結希さん（11）の遺体を運び、遺棄した疑いがもたれています。安達容疑者は容疑を認め、遺棄について「1人でやった」という趣旨の説明をしているということです。また、警察によりま