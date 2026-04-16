京都府南丹市で発生した小学生男児の行方不明事件は、3月23日の失踪から約3週間後の4月13日、遺体発見というかたちで大きな転機を迎えた。府警捜査1課と南丹署は4月16日未明、養父の会社員・安達優季（ゆうき）容疑者（37）＝南丹市園部町＝を死体遺棄容疑で逮捕した。養父は容疑事実を認めており、府警は結希君の死亡の経緯についても調べを進める。 【画像】「生徒会長だった」逮捕された義父・安達優季容疑者の中学時代、サッ