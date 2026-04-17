2人がインスタグラムで発表ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来木原龍一組（木下グループ）が17日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。金メダルの快挙から約2か月、2人からの突然の報告でショックが広がった。2人は共同投稿で「この度、三浦璃来木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チーム結成当初から応援してくださ