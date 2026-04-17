俳優の川口春奈が主演を務める映画『ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記』が、10月2日に公開されることが決定した。あわせて特報映像とティザービジュアルも解禁され、約2ヶ月の撮影期間で10キロの減量に挑んだ姿が大きな反響を呼びそうだ。【動画】切ない表情に心が揺さぶられる特報映像本作は、日本テレビ系バラエティー『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』の人気企画「結婚式の旅」で紹介され、“涙が止まらな