紫外線が気になるこれからの季節。紫外線対策アイテムを揃えるなら【セリア】が狙い目です。目の下からデコルテまですっぽり覆えそうなフェイスカバーや、接触冷感加工 & デザイン性も備わったアームカバーなど、110円（税込）で購入できて春・夏のお出かけにヘビロテしそうな「優秀アイテム」をご紹介します。 簡単装着で紫外線対策をサポートするフェイスカバー 【セリア】「日よけ