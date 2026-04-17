◇MLB ドジャース 8-2 メッツ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手が5年ぶりに投手専念で先発出場。6回被安打2、10奪三振、1失点と輝かしい成績を残します。前回2試合と比べると初戦が6回、被安打1、6奪三振、無失点、2戦目が6回、被安打4、2奪三振、1失点とどれも好成績ですが、奪三振数だけを見ると飛躍的に数字を伸ばしました。投手と打者の二刀流は現役選手では大谷選手だけがこなせ、歴代を見ても難しいことです