フランスのモルジヌ近郊の村でスマートフォンを見つめる10代の少年たち/Matt Cardy/Getty Imagesニューヨーク（CNN）欧州連合（EU）のウルズラ・フォンデアライエン欧州委員会委員長は14日、SNSなどの有害コンテンツから子どもを守ることを目的とした年齢確認アプリを発表した。年齢を確認できるデジタル身分証明書として利用することで、ユーザーが各アプリやサイトごとに個人情報を提供することなく年齢を証明できる。SNS運営会