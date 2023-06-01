【トモダチコレクション わくわく生活】 4月16日 発売 価格： パッケージ版 7,128円 ダウンロード版 7,100円 任天堂は、Nintendo Switch用シミュレーション「トモダチコレクション わくわく生活」を4月16日に発売する。価格はパッケージ版が7,128円、ダウンロード版が7,100円。Nintendo Switch 2でも遊べるほか、「ニンテンドー