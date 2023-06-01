UEコルネジャ16日、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシが同クラブを買収し、新オーナーに就任したことを発表した。クラブはメッシのオーナー就任に際して、「メッシとバルセロナの綿密な関係、そしてカタルーニャにおけるスポーツと地元の人材育成に対する貢献を示すもの」と説明。「スポーツと組織の両面の成長を促進し、クラブの基盤を強化して、才能への投資を継続していくことを目指す」と決意を表明している。UEコルネ