「3月末に、ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ系）のロケがありました。駅伝チームの監督役を務める山下さんにとって、駅伝メンバーとの“最後のロケ”だったのですが、その際、駅伝メンバー役の役者さん20人全員にプレゼントを渡したそうです」（テレビ局関係者）今年、芸能生活30周年を迎える山下智久（41）の勢いが止まらない。主演映画『正直不動産』が5月15日に公開され、秋にはドラマ『俺たちの箱根駅伝』も控えている